DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Moda

Jungkook rouba a cena em desfile da Calvin Klein na New York Fashion Week

Nas redes sociais, a participação do artista foi um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter)

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 13:31
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O cantor sul-coreano Jungkook, integrante do BTS, foi uma das grandes atrações do pré-desfile da Calvin Klein, da qual é embaixador global, na New York Fashion Week, realizado nesta sexta-feira (12). Vestindo peças alargadas, ele desfilou com poses e acenos para os fãs e jornalistas que lotaram a entrada do evento. 

Nas redes sociais, a participação do artista foi um dos assuntos mais comentados. No X (antigo Twitter), fãs reagiram com entusiasmo: “Ele está muito bonito, que inferno”, escreveu um internauta. “ELE É O MOMENTO”, publicou outro. Comentários como “o cabelinho, os zoião, as covinhas, os piercings, todo perfeito” e “QUE PERFEIÇÃO SÉRIO!” resumiram a aparição do ídolo. Até o ínico desta tarde, o assunto já figurava com mais de um milhão de menções em diferentes hashtags.

Integrante do fenômeno global BTS, Jungkook é conhecido por unir talento vocal, carisma e forte presença de palco. Aos 28 anos, consolidou-se também como ícone fashion e referência cultural, transitando entre a música, a moda e campanhas publicitárias de alcance internacional. Em 2023, estreou com sucesso como solista com o single Seven, quebrando recordes de paradas e streaming.

FOTO: Reprodução/X

LEIA TAMBÉM:

RM, líder do BTS, completa 31 anos e fãs comemoram nas redes


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.