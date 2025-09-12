Jungkook rouba a cena em desfile da Calvin Klein na New York Fashion Week

O cantor sul-coreano Jungkook, integrante do BTS, foi uma das grandes atrações do pré-desfile da Calvin Klein, da qual é embaixador global, na New York Fashion Week, realizado nesta sexta-feira (12). Vestindo peças alargadas, ele desfilou com poses e acenos para os fãs e jornalistas que lotaram a entrada do evento.

Nas redes sociais, a participação do artista foi um dos assuntos mais comentados. No X (antigo Twitter), fãs reagiram com entusiasmo: “Ele está muito bonito, que inferno”, escreveu um internauta. “ELE É O MOMENTO”, publicou outro. Comentários como “o cabelinho, os zoião, as covinhas, os piercings, todo perfeito” e “QUE PERFEIÇÃO SÉRIO!” resumiram a aparição do ídolo. Até o ínico desta tarde, o assunto já figurava com mais de um milhão de menções em diferentes hashtags.

Integrante do fenômeno global BTS, Jungkook é conhecido por unir talento vocal, carisma e forte presença de palco. Aos 28 anos, consolidou-se também como ícone fashion e referência cultural, transitando entre a música, a moda e campanhas publicitárias de alcance internacional. Em 2023, estreou com sucesso como solista com o single Seven, quebrando recordes de paradas e streaming.

FOTO: Reprodução/X

