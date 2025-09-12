Shopping de Diadema promove evento gratuito para crianças

Para comemorar o Dia Nacional da Recreação, o Shopping Praça da Moça, em Diadema traz uma ativação especial para meninos e meninas. Das 13h30 às 18h30, crianças de diferentes idades poderão se divertir com brinquedos analógicos como peteca, jogo da velha gigante, pião e muito mais. A atração acontece na Praça Kids, espaço localizado no piso Araucária, e tem entrada gratuita.

O direito a brincar é uma garantia universal estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1989. Em parceria com a ONG Aldeias Infantis SOS, a ação contará com brinquedos e brincadeiras tradicionais para as crianças aproveitarem a tarde.

A organização sem fins lucrativos, também receberá recursos por meio do cadastro na Nota Fiscal Paulista. Ao optar por esse formato de doação, o consumidor apenas direciona os créditos retidos de imposto para organização, valendo ainda mais e o melhor sem colocar a mão no bolso e ainda recebendo brindes. Dessa forma, o doador contribui para a ampliação do apoio a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade ou sem cuidado parental.

Para o empreendimento, o evento representa uma oportunidade de reforçar o compromisso social com a população. “Acreditamos que brincar é um direito fundamental das crianças e traz inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento. Além disso, a brincadeira fortalece os laços familiares e com a comunidade, criando um ambiente mais saudável e acolhedor para todos”, afirma Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.



Serviço



Dia da recreação

Data: 12 de setembro (sexta-feira).

Local: Praça Kids - Piso Araucária - R. Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema - SP 09910-720.

Horário: das 13h30 às 18h30.

Evento gratuito.

LEIA TAMBÉM

Palhaço Picuinha chega a Diadema com espetáculo gratuito neste sábado (13)