'Super Mario Galaxy: O Filme' ganha trailer, data de estreia e empolga fãs

O trailer de Super Mario Galaxy: O Filme, continuação do sucesso Super Mario Bros. O Filme, foi divulgado nesta sexta-feira (12) pela Universal Pictures e Illumination e já vem gerando reações empolgadas dos fãs. A estreia está marcada para 2 de abril de 2026.



O longa traz de volta os irmãos Mario e Luigi em uma aventura épica, desta vez com a presença de Yoshi, personagem que não apareceu no primeiro filme. Mario parte em missão para resgatar Luigi, capturado pelo vilão Bowser, com a ajuda da Princesa Peach, Toad e Donkey Kong. A animação combina humor, ação e referências nostálgicas aos games clássicos da Nintendo.



Nas redes sociais, os fãs não esconderam a emoção. Um internauta disse: "Minha criança interior está muito feliz, cresci com a série Galaxy e estou muito feliz com esse trailer". Outro comentou: "Absolute cinema! Esse título com a musiquinha temaaaa". Houve quem se emocionasse: "O que??? Eu estou chorando", enquanto outros destacaram a beleza: "O visual belíssimo" e "Ai me arrepiei todinha". Muitos reforçaram a nostalgia: "Tranquilamente um dos melhores jogos do Mario".



Os diretores Michael Jelenic e Aaron Horvath retornam para a continuação, que terá vozes de Jack Black, Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy e Charles Martinet, lendário intérprete de Mario nos videogames.