Veja o obituário do Grande ABC deste dia 13 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Gutierrez, 90. Natural de Itatinga (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Orlando Hernandez Costa, 78. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Novais, 74. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

João Carlos Mesquita, 68. Natural de Lupércio (SP). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Carlos Pinto da Costa, 67. Natural de Sobral (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Cardozo Leopoldo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Motorista. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Tatiene Guilherme, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Três Marias, em São Paulo, Capital. Advogada. Dia 8, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Cecília de Oliveira Ramos, 24. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Henrique Silva Santos, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Guainazes, em São Paulo. Gráfico. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Elvira Braite Rodrigues, 103. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Riotto, 96. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Nair Bolonhesi, 90. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Fernanda Pereira, 95. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedito Silva Ramos, 81. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Rodrigues da Silva, 75. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Geraldo José da Silva, 69. Natural de Iracema (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosilene Alves Pinheiro, 58. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonardo José da Silva Filho, 47. Natural de Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Thaíssa Henrique Ferreira, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

José Antonio da Silva, 71. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Quilômetro 4, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Pedro Lemes de Siqueira, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.