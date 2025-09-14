Veja o obituário do Grande ABC deste dia 14 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Francisco Januário de Oliveira, 93. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Zambolin, 91. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Maria dos Santos, 90. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hortência do Amaral Bárbara, 85. Natural de Conchas (SP). Residia no Parque Continental, em São Vicente (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de São Vicente.

Geraldo Francisco dos Santos, 81. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Aparecida Rosa, 79. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida do Valle de Carvalho, 79. Natural de Serrana (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Rosalina Beltrame Sentamor, 76. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Joaquim Cristovam, 69. Natural da Barra de Guabiraba (Pernambuco). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Araripe Basílio, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Doralice de Campos de Assis, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Donizete Rodrigues, 57. Natural de Jales (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonio Carlos Correa, 74. Natural de Getulina (SP). Residia no Parque São José, em São Bernardo Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Alzira Maria Nunes da Silva, 71. Natural de Centenário do Sul (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Anderson Luís Galvão de Castro, 55. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Enfermeiro. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Gessy Rodrigues Cardoso, 89. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Japão, em São Paulo. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Arcília Gavira Furlan, 89. Natural de Restinga (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sidnei Antonio Fernandes, 71. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Manoel Antonio dos Santos, 87. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Laudelina Xavier Vieira Oliveira, 83. Natural de Brejinhos (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Memorial Planalto.

Pedro dos Santos Neto, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Hildete Paulo dos Santos Silva, 59. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Sirlene Aparecida Paulino, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudiana Rocha dos Reis, 50. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.