Veja o obituário do Grande ABC deste dia 15 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Gomes da Silva, 97. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Honório Ferreira, 84. Natural de Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Neuza Ferreira da Silva, 82. Natural de Santo Antonio da Posse (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Afonso Reverte, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Clarice Lúcio de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Arnoldo Pereira de Souza, 74. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Christiane Viegas Berto, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Crematório em Piracicaba (SP).

Cristiane Gomes, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.