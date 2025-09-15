DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 15 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Obituário Titulo Obituário

Veja o obituário do Grande ABC deste dia 15 de setembro de 2025

Confira mais informações sobre os moradores da região que faleceram na última semana

Ademir Medici
15/09/2025 | 01:00
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


SANTO ANDRÉ

Maria Gomes da Silva, 97. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Honório Ferreira, 84. Natural de Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Neuza Ferreira da Silva, 82. Natural de Santo Antonio da Posse (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Afonso Reverte, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Clarice Lúcio de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Arnoldo Pereira de Souza, 74. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Christiane Viegas Berto, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Crematório em Piracicaba (SP).

Cristiane Gomes, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica. 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.