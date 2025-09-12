DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Economia Titulo Aumentou

IBGE informa que serviços estão 18,5% acima do nível pré-pandemia

Os serviços de informação e comunicação estão 32,9% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,6% abaixo

12/09/2025 | 11:35
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil


Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor funcionava em patamar 18,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em julho, os transportes operavam 21,8% acima do nível pré-pandemia de Covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 32,9% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,6% abaixo. Os serviços profissionais e administrativos estão 21,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.


