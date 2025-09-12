DGABC
Esportes Titulo Volêi

Bernardinho define os 14 convocados da Seleção Masculina para Mundial

O treinador apostou na base e a relação divulgada não apresentou novidades em comparação com a equipe que terminou a Liga das Nações, no mês passado, com a medalha de bronze

12/09/2025 | 11:33
FOTO: Divulgação/Volleyball World
FOTO: Divulgação/Volleyball World


O técnico Bernardinho definiu nesta sexta-feira a lista com os 14 jogadores convocados para a disputa do Campeonato Mundial de vôlei. A competição vai ser realizada em Manila, nas Filipinas, e a estreia acontece neste domingo, diante da China, às 10h (horário de Brasília).

O treinador apostou na base e a relação divulgada não apresentou novidades em comparação com a equipe que terminou a Liga das Nações, no mês passado, com a medalha de bronze.

O Brasil esteve presente no pódio nas últimas seis edições do Campeonato Mundial. O título veio em três oportunidades: 2002, 2006 e 2010. A medalha de prata foi conquistada em 2014 e 2018. Já em 2022, foi a vez de a equipe nacional arrebatar o bronze.

"Tivemos uma boa preparação, a rapaziada está animada. Estão todos fisicamente bem. O Alan, que era dúvida, fez dois sets contra a França e está apto para o disputar o Mundial. Ter o Alan é muito importante pela experiência que ele tem", disse o técnico Bernardinho ao comentar sobre a fase de treinos.

O Brasil está no Grupo H do torneio e terá como adversários as seleções da China, República Checa e Sérvia. Pelo regulamento do Campeonato Mundial, os dois primeiros colocados de cada chave confirmam presença nas oitavas de final.

Confira a lista de convocados

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique


Comentários

