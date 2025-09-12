DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Setecidades Crime

Homem é preso por tráfico de drogas em frente a escola de São Bernardo

A ocorrência aconteceu por volta das 7h, durante patrulhamento da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) próximo à Emeb Alice do Lago

Natasha Werneck
12/09/2025 | 10:35
FOTO: Divulgação
A Guarda Civil Municipal de São Bernardo prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (12), na Rua José Antônio da Silva, altura do número 750, bairro Montanhão. A ocorrência aconteceu por volta das 7h, durante patrulhamento da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) próximo à Emeb Alice do Lago.

Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e jogou uma sacola no chão. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os agentes localizaram a sacola descartada, que continha 30 papelotes de cocaína, 118 pinos de crack, 18 porções de maconha, além de R$ 57 em dinheiro trocado e anotações sobre a venda de drogas.

Ao ser questionado, o homem confessou que praticava a venda dos entorpecentes no local. Ele foi conduzido ao 6º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

A ação contou com equipes da ROMU dos pelotões Charlie, sob comando dos encarregados 1º Cl. Wilson e 1º Cl. Paulo Monteiro.


