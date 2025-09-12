Bia Haddad e Alexandra Eala disputam vaga nas semifinais do SP Open

A sexta-feira (12) promete fortes emoções no SP Open, torneio WTA 250 realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A partir das 13h, a Quadra Central Maria Esther Bueno recebe os confrontos das quartas de final de simples e as partidas decisivas de duplas, que podem colocar brasileiras na luta pelo título.



Bia garante Brasil nas quartas de final



Beatriz Haddad Maia, principal favorita ao título, voltou a demonstrar solidez e confirmou presença entre as oito melhores. A número 1 do Brasil derrotou Laura Pigossi em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h38 de partida.

No primeiro set, Bia dominou os pontos de saque da rival e conseguiu quatro quebras consecutivas. Apesar da reação de Pigossi na segunda parcial, em que chegou a diminuir a desvantagem após estar perdendo por 5/1, a paulistana manteve a calma e fechou o duelo em um longo rally no match point.



“Na parte final, o jogo ficou mais emocional. A Laura elevou o nível e me apressei um pouco, mas consegui manter a disciplina e terminar bem. A torcida sempre ajuda e quero seguir representando da melhor forma”, declarou Haddad Maia após a vitória.



Pigossi, por sua vez, ressaltou a luta até o fim. “Uma das minhas maiores qualidades é não desistir. Mesmo atrás, achei que poderia ganhar, e essa mentalidade eu levo comigo sempre. Hoje quase deu certo”, disse.



Com o resultado, Bia volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar a mexicana Renata Zarazua, cabeça de chave número 5, em busca de uma vaga nas semifinais.



Brasileiras em ação e vitórias estrangeiras



Além do duelo entre Bia e Pigossi, outra brasileira entrou em quadra nesta quinta-feira. Ana Candiotto foi superada pela húngara Panna Udvardy, cabeça 8 do torneio, por duplo 6/3. “Ela conseguiu impor mais o jogo dela desde o início. Tentei reagir, mas faltou constância”, avaliou a jovem atleta.



Nas duplas, Luisa Stefani brilhou ao lado da parceira húngara Timea Babos. A dupla número 1 do torneio venceu a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua por 6/2 e 6/2, garantindo vaga nas quartas. Stefani destacou o apoio do público. “É incrível jogar aqui. A torcida passa energia não só nos jogos, mas também nos treinos e no dia a dia no complexo”, disse.



Nesta sexta, Stefani e Babos encaram Anna Rogers (EUA) e Janice Tjen (INA). Já Laura Pigossi e Ingrid Martins terão pela frente Emily Appleton (GBR) e Isabelle Haverlag (NED), cabeças 2.



Alexandra Eala abre a rodada



A primeira semifinalista de simples será conhecida no confronto entre a filipina Alexandra Eala, cabeça 3, e a indonésia Janice Tjen, às 13h. Logo depois, a britânica Francesca Jones encara a argentina Solana Sierra, segunda favorita ao título.



A programação do dia ainda prevê, na Quadra 1, o encontro entre a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e a húngara Panna Udvardy, marcado para 16h30.



Programação desta sexta-feira (12) – SP Open



Quadra Central Maria Esther Bueno (a partir das 13h):



- Janice Tjen (INA) x [3] Alexandra Eala (PHI)



- [6] Francesca Jones (GBR) x [2] Solana Sierra (ARG)



- [1] Beatriz Haddad Maia (BRA) x [5] Renata Zarazua (MEX)



Após descanso:



- [1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) x Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)



- [3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA) x [2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)



Quadra 1 (16h30):



- Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) x [8] Panna Udvardy (HUN)



Resultados de quinta-feira



Simples:



- [5] Renata Zarazua (MEX) d. Berfu Cengiz (TUR) – 6/4, 6/4



- [8] Panna Udvardy (HUN) d. [WC] Ana Candiotto (BRA) – 6/3, 6/3



- [1] Beatriz Haddad Maia (BRA) d. Laura Pigossi (BRA) – 6/1, 6/4



Duplas:



- Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA) d. [4] Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP) – 6/1, 6/0



- [2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED) d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Lian Tran (NED) – 6/0, 6/1



- [1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) d. Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX) – 6/2, 6/2