Veja a charge do 'Diário' para o dia 12 de setembro de 2025

Idosos

Eu e você, assim como a humanidade toda, não teríamos vida se não existissem os idosos, avós e avôs. Infelizmente, somos surpreendidos na imprensa com notícias sobre filhos que agrediram pais e mães. A Justiça precisaria classificar essas agressões como crime hediondo. Esses desumanos agressores se esquecem de que no dia de amanhã também serão idosos. Sendo assim, cadeia, sem perdão e regalia alguma, para esses vândalos que não sabem a força do amor e do amar.

Cecél Garcia - Santo André





Trânsito

‘Extensão da Rua Santo André deve poupar até 10 minutos de motoristas’ (Setecidades, dia 9). A obra de extensão da Rua Santo André talvez seja a mesma solução para resolver o gargalo no cruzamento da Rua Monções com a Rua Figueiras. Uma das paralelas da Figueiras, no sentido Centro, poderia seguir até a Rua Catequese e Avenida José Amazonas. Poderia resolver, inclusive, o problema no cruzamento da Figueiras com a José Amazonas.

Jairo Geraldo Guimarães - Santo André





Fraude no INSS

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está começando a dar os primeiros resultados. Estão convocados para prestar depoimentos o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT-RJ), e Antônio Carlos Camilo Antunes, poderoso lobista conhecido como Careca do INSS, que tem muito o que explicar e revelar a todos nós, brasileiros. O estranho é que o Senado está proibindo divulgar com quem este cidadão conversou nas diversas vezes em que esteve naquela Casa. Por que será? Deve ter conversado com gente muito graúda para tentarem blindar os envolvidos. Estão certos os membros da CPMI em cobrar transparência do Senado para identificar com quem este cidadão conversou para trazer à luz do dia toda falcatrua cometida ao longo dos anos, seja lá quem ou qual governo foi. O que importa é elucidar os fatos, identificar os responsáveis e que cada um pague pelo que fez. São dezenas de sindicatos e associações envolvidos na roubalheira. Só para se ter uma ideia, segundo Eliane Viegas Mota, auditora chefe da CGU (Controladoria-Geral da União), em 1/11/23, a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), presidida por Aristides Veras, irmão de Carlos Vera (PT-PE), angariou 34.487 beneficiários do INSS sem autorização, e faturou cerca de R$ 3.6 bilhões ao longo do tempo. Que esta CPMI traga bons resultados e não acabe em pizza.

Mauri Fontes - Santo André





Campanha

Em 2013 Dilma disse: “Na eleição, podemos fazer o diabo”. Pois é, já começaram. Um defendendo anistia irrestrita para golpistas e outro dando vale-gás em vez de criar empregos que dão dignidade. Pobre Brasil!

Tania Tavares - Capital





Eduardo Bolsonaro

Inconcebível, desrespeitoso, imoral. Eduardo Bolsonaro, que já custou R$ 1 milhão para a Câmara só em salários de assessores, está sendo investigado por três crimes: coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ainda faltam 28 faltas para a perda do mandato. O sr. Hugo Motta vem conduzindo de forma indolente todos os fatos cabíveis de punições. Não há exageros em afirmar a desmoralização do Parlamento. Como consequência, a paralisação das votações importantes. O presidente da Câmara é refém do Partido Liberal e do Centrão. É o famoso conchavo político. Saudades de Ulysses Guimarães.

Ronaldo Duran - Santo André





Sidônio Palmeira

‘Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro’ (Opinião, dia 10). A desinformação cometida pelo governo por meio do artigo escrito pelo ministro Sidônio Palmeira fere a moral e a ética profissional, pois esconde o que o governo realmente vem fazendo e que causa prejuízo para a Nação: insegurança para o povo, além da crescente onda de corrupção, desvio de verbas e excesso de gastos. O governo está espoliando os brasileiros, precisa mostrar com ações positivas que tragam progresso e emprego e deixar de criar narrativas enganosas.

José Carlos Costa - Capital