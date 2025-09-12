Suspeito de envolvimento na morte de irmãos idosos é preso

Anderson Araújo Santos, 42 anos, foi preso na manhã dessa quinta-feira (11), em Diadema, suspeito de envolvimento no assassinato dos irmãos Gilberto Teruo Sato, 73, e Roberto Massao Sato, 70.

A prisão ocorreu na Avenida Dom Pedro I, no bairro Conceição, durante operação conjunta entre o GOE (Grupo de Operações Especiais) de Diadema e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, no interior paulista. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

“A Seccional de Diadema, com profissionalismo e cordialidade, vem prestando apoio a policiais de outros municípios e também de outros estados da federação no cumprimento de medidas cautelares”, destacou o delegado seccional Eduardo Castanheira.

Anderson e outro homem, 26, preso no mesmo dia, foram indiciados por extorsão. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), as investigações indicam que ambos receberam valores transferidos pelas vítimas sob ameaça, durante a ação criminosa. O dinheiro teria sido enviado por um vizinho das vítimas, apontado como o autor principal do duplo homicídio.

“Eles foram capturados nos municípios de Diadema e Sorocaba, em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, após representação da autoridade policial”, informou a Pasta.

O preso em Diadema foi levado ao 3º Distrito Policial da cidade, onde os atos de polícia judiciária foram formalizados.

O CRIME

O crime ocorreu no dia 7 de julho deste ano, quando os corpos dos irmãos foram encontrados por um parente na casa em que moravam, no bairro Pozzobom, em Votuporanga, com sinais de violência.

O vizinho das vítimas, 44, preso no dia do crime pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, confessou ter usado uma arma falsa para render um dos irmãos. Ele amarrou a vítima e aguardou a chegada do outro familiar, que foi obrigado a realizar uma transferência bancária. Em seguida, um dos idosos foi morto por enforcamento e o outro sofreu uma pancada na cabeça. O criminoso fugiu levando cerca de R$ 3.000, dois celulares e um carro.

No dia seguinte às mortes, outro homem, 35, também suspeito do assassinato, foi preso. Eles podem responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.