DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Celebrar a diversidade

Parada do orgulho LGBTQIA+ de São Bernardo chega à terceira edição no domingo

A concentração acontece a partir das 12h, na Rua Túnel, atrás do Ginásio Poliesportivo, com programação até as 20h

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 08:51
Compartilhar notícia
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Neste domingo (14), São Bernardo será palco da 3ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, evento que deve reunir milhares de pessoas para celebrar a diversidade, promover os direitos humanos e valorizar a cultura. A concentração acontece a partir das 12h, na Rua Túnel, atrás do Ginásio Poliesportivo, com programação até as 20h.

Com o tema Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro, a Parada deste ano reforça a importância de reconhecer e valorizar as trajetórias das pessoas da comunidade mais velhas e destaca que o envelhecer com dignidade é um direito de todas as pessoas. O mote também foi o escolhido pela Parada de São Paulo em 2025 para debate sobre memória e futuro.

Além das apresentações musicais, o evento também deve reunir mais de 50 expositores locais, com empreendedores com produtos e serviços diversos, além de ações de conscientização sobre saúde e cidadania. A proposta é fortalecer a economia local e impulsionar o empreendedorismo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.