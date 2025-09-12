Parada do orgulho LGBTQIA+ de São Bernardo chega à terceira edição no domingo

Neste domingo (14), São Bernardo será palco da 3ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, evento que deve reunir milhares de pessoas para celebrar a diversidade, promover os direitos humanos e valorizar a cultura. A concentração acontece a partir das 12h, na Rua Túnel, atrás do Ginásio Poliesportivo, com programação até as 20h.

Com o tema Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro, a Parada deste ano reforça a importância de reconhecer e valorizar as trajetórias das pessoas da comunidade mais velhas e destaca que o envelhecer com dignidade é um direito de todas as pessoas. O mote também foi o escolhido pela Parada de São Paulo em 2025 para debate sobre memória e futuro.

Além das apresentações musicais, o evento também deve reunir mais de 50 expositores locais, com empreendedores com produtos e serviços diversos, além de ações de conscientização sobre saúde e cidadania. A proposta é fortalecer a economia local e impulsionar o empreendedorismo.