São Bernardo dá início a trabalhos de limpeza do Piscinão do Paço

A Prefeitura de São Bernardo deu início nesta semana aos trabalhos de limpeza do Piscinão do Paço. Durante 20 dias serão realizados serviços de desassoreamento e manutenção do reservatório. O objetivo é que as intervenções preparem o reservatório para a temporada de chuvas, cuja maior incidência, historicamente, ocorre no período de verão, com início em dezembro deste ano.

A limpeza está sendo executada por empresa especializada, contratada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que também fica responsável pela fiscalização dos trabalhos. A previsão é a de que sejam removidos do Piscinão do Paço, pelo menos, 600 toneladas de material orgânico. “Temos feito ações permanentes para prevenir acidentes e minimizar os impactos das fortes chuvas, como é o caso da limpeza de piscinões, estações elevatórias, bocas de lobo e córregos”, ressaltou a prefeita Jessica Cormick (Avante).

Os resíduos são retirados por meio de caçambas, erguidas por guindastes e encaminhados para o descarte. Já o desassoreamento é feito por transporte no interior do reservatório. “Neste período de pré-chuva é essencial que o piscinão passe por essa limpeza. O combate às enchentes começa no verão. Pelo contrário, é justamente nestes meses que antecedem o período de chuvas que fazemos a manutenção não só do Piscinão aqui do Paço, mas de todos os reservatórios da nossa cidade”, acrescentou Fernando Longo, secretário municipal de Serviços Urbanos.

Segundo a Prefeitura, o piscinão é considerado o maior projeto de drenagem urbana do País e é um dos principais instrumentos de prevenção e combate às enchentes de São Bernardo, com capacidade para armazenar 220 milhões de litros de água. Para chegar ao reservatório, a água é conduzida por um túnel de 950 metros de extensão, 6 metros de diâmetro e 18 metros de profundidade, saindo da Alameda Glória até o Paço Municipal.