Santo André avança em obras de Escola Parque

As obras de revitalização e modernização da Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental) Luiz Sacilotto e da Praça Sebastião do Santos, no Jardim Alvorada, seguem avançando para, quando finalizadas, se transformarem na mais nova Escola Parque de Santo André.

Nesta quinta-feira (11), o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) voltou aos locais que já havia visitado no início do ano para acompanhar a evolução das intervenções. Acompanhado pelos secretários José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Pedrinho Botaro (Educação), observou de perto as obras.

Com investimento de R$ 4,5 milhões, a revitalização na Emeief Luiz Sacilotto vai contemplar manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, dos pisos, caixilhos, forros e cobertura, intervenções no muro, pintura geral, adequação da cozinha, refeitório e banheiros, adequação da área administrativa e área operacional, modernização do sistema de drenagem e da lixeira.

Já na Praça Sebastião dos Santos são realizadas obras para quadra poliesportiva, quadra de futebol em gramado sintético, academia ao ar livre com equipamentos para idosos, playground, mini parede de escalada, espaço pet, circuito sensorial, entre outras intervenções. O investimento será de R$ 2,5 milhões.

“Em breve vamos entregar uma Escola Parque novinha em folha. É investir em educação, com melhores estruturas de ensino para nossas crianças, mas sem deixar de lado todo o lazer e esporte na praça que vai ser utilizada por toda a comunidade da região”, enalteceu o prefeito.