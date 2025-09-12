Taka descobre que há 4 anos não vai ao médico

Exímio contador de causos, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), está sempre cercado de pessoas interessadas em ouvir seus relatos, inevitavelmente engraçados. Dia desses, o emedebista divertia os interlocutores ao revelar seu medo crônico de consultórios. “Sempre que você vai ao médico, descobre uma doença”, justificava. Todavia, após muita insistência de amigos, decidiu realizar bateria de exames para aferir como andava a saúde. Escolheu um domingo de folga e, ainda antes de o sol nascer, compareceu ao laboratório. Em jejum. Depois de apresentar a carteirinha do convênio à recepcionista, recebeu a resposta de que o número não constava “no sistema”. Desconfiado de que, por algum descuido, a contadora não havia pago a mensalidade, pediu desculpas e voltou para casa. No dia seguinte, no primeiro horário, questionou a funcionária sobre o ocorrido, quando foi informado de que seu plano havia mudado de operadora – quatro anos atrás!

BASTIDORES

Política de segurança

O vereador Gilberto Costa afirmou que São Caetano atingiu um índice invejável para o País na área da segurança: 45 dias sem roubo de veículos. Segundo o legislador, o feito só foi possível porque seu correligionário, o secretário de Estado da Segurança, Guilherme Derrite, liberou o sinal do Muralha Paulista – sistema que integra tecnologias de monitoramento – para o município. “Se não fosse esse movimento, São Caetano ainda não teria bons números. A cidade possui o Muralha graças ao Partido Progressistas”, associou.

Indignação

O vereador de Santo André Renatinho do Conselho (Avante) está indignado com uma denúncia recebeu de uma munícipe. Segundo o parlamentar, uma andreense foi surpreendida com o recebimento de uma conta de água no valor de R$ 24 mil. O choque foi tão grande que a moradora teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O legislador está cobrando providências urgentes da Sabesp. Ele desconfia de que a cobrança seja fruto de erro ou de “abuso” por parte da empresa recentemente privatizada pelo governo do Estado.

Menos burocracia

O vereador Eduardo Albuquerque (PRD) quer facilitar a vida dos contribuintes de São Caetano e propôs projeto que permite a quitação, diretamente pelo sistema bancário, de parcelas atrasadas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), utilizando o código de barras original. Atualmente, é necessário emitir uma nova guia. Para o parlamentar, a exigência é burocrática e prejudica principalmente quem tem pouca familiaridade com meios digitais.

Frigideira

Movimentações de bastidores começaram a ser sentidas em São Caetano nos últimos dias. Observadores da cena política municipal passaram a notar forte atuação de agentes em tentativa de esvaziar dois dos principais partidos da cidade, o PSD e o PL. Há quem garanta que o objetivo é interferir negativamente nas chances de reeleição do deputado estadual Thiago Auricchio, filiado ao segundo, filho do ex-prefeito José Auricchio Júnior, registrado no primeiro.

A Casa é sua

A Câmara de Diadema lançou ferramenta para aproximar a população do trabalho dos vereadores: o podcast Parlamento em Foco. O programa é transmitido ao vivo todas as quartas-feiras, às 14h, pelos canais oficiais do Legislativo no YouTube e no Facebook. A proposta é apresentar à comunidade o dia a dia dos parlamentares, inclusive fora do plenário, além de divulgar a agenda de eventos que acontecem na Casa. O episódio de estreia contou com a participação do presidente da mesa diretora, Rodrigo Capel (PSD), que compartilhou sua trajetória na política e falou sobre planos para o futuro. Na próxima semana, o entrevistado será o vereador Jeferson Leite (sem partido).