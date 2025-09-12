DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

PSDB afirma que condenação de Bolsonaro não é fato para se comemorar

Executiva nacional tucana diz que o respeito ao Estado Democrático de Direito deve ser prioridade absoluta para o País

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 18:29
O PSDB Nacional  emitiu nota oficial nesta quinta-feira (11), após a Primeira Turma do STF (Supremo Tribuna Federal) formar maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus no processo da trama golpista. 

"Hoje é um dia histórico para o Brasil. Mas não é um dia feliz. Mais um ex-presidente da República foi condenado, desta vez por tentativa de golpe de Estado. O respeito ao Estado Democrático de Direito, à democracia constitucional e ao funcionamento legítimo das instituições, por mais duro que seja, deve ser prioridade absoluta para o País", afirma a executiva tucana.

Segundo partido, desde a redemocratização, após uma longa e sombria ditadura, o Brasil teve cinco presidentes eleitos em nove eleições diferentes, sendo que apenas um desses eleitos, Fernando Henrique Cardoso, não foi condenado, preso ou deposto por impeachment.

"Este não é um fato a se comemorar. No entanto, é relevante a constatação de que há um fator de estabilidade na política brasileira: a social-democracia, representada pelo PSDB. O radicalismo e o extremismo levam a situações desagradáveis como a condenação criminal de um ex-presidente da República pela suprema corte do país. Mais do que nunca está claro que, incontestavelmente, o Brasil precisa retomar o caminho da estabilidade política", diz a executiva em nota.

