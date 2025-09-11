Santos e WTorre querem anunciar novo estádio já com naming rights fechado

O Santos e a WTorre intensificaram as tratativas para viabilizar a construção da nova Vila Belmiro e pretendem anunciar, junto à assinatura do contrato definitivo em 12 de outubro, o acordo de naming rights da futura arena. A data foi escolhida por marcar o aniversário do atual estádio, inaugurado em 1916.

A ideia da diretoria santista é realizar a solenidade já com um patrocinador confirmado para dar nome ao novo espaço. O clube negocia com diferentes interessados, incluindo uma casa de apostas. As conversas ainda esbarram em valores e no formato do contrato, mas não está descartada a possibilidade de múltiplos parceiros, modelo semelhante ao do Allianz Parque, que combina naming global com patrocínios de setores específicos.

Nas últimas duas semanas, dirigentes do clube e executivos da construtora realizaram quatro reuniões para ajustar a documentação e discutir os detalhes finais do projeto.

Apesar do otimismo, as obras ainda não têm prazo definido para começar, já que a captação de recursos pode levar até um ano. O cronograma mais realista aponta início no segundo semestre de 2026 e conclusão em até quatro anos.

O novo estádio terá capacidade para 30 mil torcedores, quatro anéis de arquibancada, cerca de 80 camarotes e estacionamento para mais de 300 veículos no térreo. O campo, de grama sintética, será construído em nível elevado. Apenas o setor destinado às torcidas organizadas não terá assentos.

Enquanto durar a demolição e construção da nova arena, o Santos deve mandar seus jogos no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.