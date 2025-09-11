DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Parceria

Santos e WTorre querem anunciar novo estádio já com naming rights fechado

Clube pretende apresentar parceiro no dia da assinatura do contrato definitivo, em 12 de outubro

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
11/09/2025 | 18:10
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Santos e a WTorre intensificaram as tratativas para viabilizar a construção da nova Vila Belmiro e pretendem anunciar, junto à assinatura do contrato definitivo em 12 de outubro, o acordo de naming rights da futura arena. A data foi escolhida por marcar o aniversário do atual estádio, inaugurado em 1916.

A ideia da diretoria santista é realizar a solenidade já com um patrocinador confirmado para dar nome ao novo espaço. O clube negocia com diferentes interessados, incluindo uma casa de apostas. As conversas ainda esbarram em valores e no formato do contrato, mas não está descartada a possibilidade de múltiplos parceiros, modelo semelhante ao do Allianz Parque, que combina naming global com patrocínios de setores específicos.

Nas últimas duas semanas, dirigentes do clube e executivos da construtora realizaram quatro reuniões para ajustar a documentação e discutir os detalhes finais do projeto.

Apesar do otimismo, as obras ainda não têm prazo definido para começar, já que a captação de recursos pode levar até um ano. O cronograma mais realista aponta início no segundo semestre de 2026 e conclusão em até quatro anos.

LEIA TAMBÉM:

Lautaro Díaz é apresentado no Santos, fala sobre Neymar e cita sonho

O novo estádio terá capacidade para 30 mil torcedores, quatro anéis de arquibancada, cerca de 80 camarotes e estacionamento para mais de 300 veículos no térreo. O campo, de grama sintética, será construído em nível elevado. Apenas o setor destinado às torcidas organizadas não terá assentos.

Enquanto durar a demolição e construção da nova arena, o Santos deve mandar seus jogos no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.