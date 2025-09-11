São Bernardo começa plano de limpeza de Piscinão do Paço

São Bernando deu início, nesta semana, do plano de drenagem e limpeza do Piscinão do Paço. Com o objetivo de preparar o local para a temporada de chuvas, o serviço realiza desassoreamento e manutenção do reservatório. O prazo para o trabalho é de 20 dias.

A limpeza está sendo executada por empresa especializada, contratada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que também fica responsável pela fiscalização dos trabalhos. A previsão é a de que sejam removidos do Piscinão do Paço, pelo menos, 600 toneladas de material orgânico. “Temos feito ações permanentes para prevenir acidentes e minimizar os impactos das fortes chuvas, como é o caso da limpeza de piscinões, estações elevatórias, bocas de lobo e córregos”, ressaltou a prefeita Jessica Cormick.

Segundo a Prefeitura, os resíduos são retirados por meio de caçambas, erguidas por guindastes e encaminhados para o descarte. Já o desassoreamento é feito por transporte no interior do reservatório. “Neste período de pré-chuva é essencial que o piscinão passe por essa limpeza. O combate às enchentes não começa no verão. Pelo contrário, é justamente nestes meses que antecedem o período de chuvas que fazemos a manutenção não só do Piscinão aqui do Paço, mas de todos os reservatórios da nossa cidade”, acrescentou secretário municipal de Serviços Urbanos, Fernando Longo.

Ainda de acordo com a administração, o armazenamento tem capacidade de 220 milhões de litros de água.