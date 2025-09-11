DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Mata-mata

Futebol Amador de Ribeirão Pires chega às quartas de final

Jogos definem os classificados para a 1ª Divisão

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 16:17
Compartilhar notícia
Divulgação
Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os jogos das quartas de final da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires serão disputados neste domingo (14), no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo. Os vencedores de cada confronto garantem vaga para a 1ª Divisão.

A rodada começa às 8h30 com o confronto entre EC Jardim Caçula, que fez a melhor campanha da fase de grupos, e o AC Milan, equipe tradicional no futebol amador da cidade. Às 10h30, o Real Pilar FC entra em campo contra a AA Frente Negra

Já às 13h30, o FC Iramaia encara o União Império. Encerrando essa fase de mata-mata, o EC Santa Inês e Cascavel RP fazem um confronto às 15h30.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.