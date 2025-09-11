Futebol Amador de Ribeirão Pires chega às quartas de final

Os jogos das quartas de final da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires serão disputados neste domingo (14), no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo. Os vencedores de cada confronto garantem vaga para a 1ª Divisão.

A rodada começa às 8h30 com o confronto entre EC Jardim Caçula, que fez a melhor campanha da fase de grupos, e o AC Milan, equipe tradicional no futebol amador da cidade. Às 10h30, o Real Pilar FC entra em campo contra a AA Frente Negra

Já às 13h30, o FC Iramaia encara o União Império. Encerrando essa fase de mata-mata, o EC Santa Inês e Cascavel RP fazem um confronto às 15h30.