Andreas Pereira exalta Palmeiras e mira nova fase em retorno ao Brasil

Sonho antigo da diretoria do Palmeiras, o meio-campista Andreas Pereira foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira na Academia de Futebol. Na contramão da maioria dos jogadores, ele trocou a badalada Premier League (veio do Fulham) pelo clube paulista e espera escrever uma história com títulos defendendo a sua nova camisa.

"O Palmeiras é uma vitrine para a seleção brasileira. Eu mal cheguei aqui e já fui convocado. Foi um projeto interessante para mim e para a minha família, não foi uma escolha muito difícil. Chego neste grande clube e quero escrever a minha história aqui, ter muito sucesso e conquistar muitos títulos", afirmou o jogador em sua primeira entrevista coletiva.

Questionado sobre o motivo de abrir mão do competitivo Campeonato Inglês, o jogador exaltou a estrutura que encontrou e colocou a equipe paulista na mesma prateleira de muitos rivais europeus.

"Poucos clubes no mundo têm esse suporte que o Palmeiras dá aos jogadores. No Mundial de Clubes deu para ver que o time bateu de igual para igual (com os times europeus). Essa distância está ficando cada vez menor e, com essa estrutura, com certeza ficará menor a cada ano. Espero ficar aqui o maior tempo possível", comentou.

Nascido na Bélgica, Andreas Pereira ganhou visibilidade no cenário nacional durante a sua passagem pelo Flamengo entre as temporadas de 2021 e 2022. Pelo clube carioca, ele enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores, em Montevidéu, mas acabou marcado por uma falha que acabou resultando no gol do título palmeirense.

"O que aconteceu no passado, passou. São coisas normais, provocação de torcida é normal. Não fico vendo isso. Estou focado em estar aqui e me adaptar o mais rápido. Quero mostrar o meu futebol fazendo gols, dando assistências e conquistando vitórias", afirmou o reforço que vai usar a camisa oito.

Regularizado, ele está em condições de atuar contra o Internacional neste sábado, pelo Brasileiro. No entanto, não quis adiantar em que posição prefere atuar. "Vou deixar essa dor de cabeça para o treinador. Todo mundo sabe as características que tenho", afirmou o reforço palmeirense.