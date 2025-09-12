Veja o obituário do Grande ABC deste dia 12 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Elisa Torres Cardoso, 93. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia em Utinga, Santo André. Dia 7, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Olga Garcia de Oliveira, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, Capital.

José Carlos Rabelo Carvalho, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdemar Vieira da Silva, 75. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bitencourt de Lima, 73. Natural de Assis (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Empresário. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Soares da Silva, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusto Pereira dos Santos, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Carlos Relvas, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria das Neves Fernandes da Silva, 62. Natural de Registro (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmarina Aparecida da Silva, 62. Natural de Auriflama (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flavio Luiz Magalhães, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Isabella Vitória Nunes Ramos, quatro anos. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Roberto Alboredo, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Gilda Bezerra, 57. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ajudante geral. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Ana Paula de Lima, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida Valdarmini Lopes, 91. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Secretária. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Cecília Ferraz, 69. Natural de São Paulo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Célia Buttura Bozza, 87. Natural de Bariri (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Maringá (Paraná).

Aparecida Maria de Aquino, 77. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 7, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Pereira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Marisa Edite de Lima, 64. Natural de Ipojuca (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nivancildes Farias de Lima, 66. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Parque do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES

Jurema Catarina da Silva, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 7, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.

João Bosco Batista da Silva, 62. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia no bairro Tecelão, em Ribeirão Pires, Dia 6. Cemitério São José.