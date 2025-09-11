Conselheiros do Internacional pedem reconhecimento como campeão brasileiro de 2005

Um grupo de conselheiros do Internacional protocolou, nesta quarta-feira (10), um pedido para que a diretoria do clube cobre da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) o reconhecimento do Colorado como legítimo campeão brasileiro de 2005.

A iniciativa é liderada por Leonardo Aquino, coordenador do Movimento Sangue Colorado, que defende que a atual gestão busque a chamada “verdade esportiva” e uma “reparação histórica” para a competição.

O pleito se apoia nas recentes declarações do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, personagem central do escândalo da “Máfia do Apito”. Em entrevista ao SporTV, ele afirmou que o Internacional teria sido campeão brasileiro caso não houvesse manipulação de resultados naquele ano.

O episódio levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão de 2005. Ao final, o Corinthians terminou com 81 pontos, três a mais que o Colorado, beneficiado indiretamente pelas partidas refeitas, já que recuperou quatro dos seis pontos perdidos nos confrontos anulados.

No documento, os conselheiros citam o “princípio da verdade desportiva”, previsto tanto nas normas da FIFA quanto no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que estabelece que os resultados devem refletir o desempenho real dentro de campo, de forma justa e equilibrada.

Agora, a expectativa é que a diretoria do Internacional se manifeste sobre o encaminhamento da solicitação e sobre a possibilidade de abrir uma disputa institucional com a CBF em busca do reconhecimento oficial.