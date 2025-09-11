Qual a melhor forma de aprender um novo idioma? Veja seis dicas para aprimorar o processo

Aprender um novo idioma deixou de ser apenas um diferencial e se tornou um requisito em muitas áreas profissionais. Um levantamento realizado pela Pearson em parceria com a Opinion Box, que ouviu mais de 7 mil brasileiros, mostra que 73% consideram o inglês essencial para o mercado de trabalho, apenas 25% afirmam utilizá-lo no ambiente profissional. Além disso, 28% se sentem pouco confiantes em relação às próprias habilidades. Ainda assim, mais da metade, 57%, acredita que aprender uma nova língua ajuda a melhorar a comunicação de forma geral, o que indica que o aprendizado de idiomas continua sendo visto como um diferencial competitivo.

Mas afinal, qual é a melhor forma de adquirir fluência de maneira mais rápida e eficaz? Lucca Lacerda, sócio-fundador da Spaceclass, aponta que a chave está na combinação entre disciplina, imersão cultural e o uso de diferentes recursos tecnológicos. “O aprendizado de uma língua acontece quando conseguimos conectar estudo formal, prática constante e vivência real. Não adianta decorar regras gramaticais, é preciso interagir, treinar com outras pessoas e colocar essa prática na rotina, seja através de aulas, músicas, leituras, podcasts ou filmes”, explica Lacerda.

Para potencializar o aprendizado, Lucca deu seis dicas para acelerar esse processo:

Defina objetivos claros

Estabeleça metas realistas, como conseguir aprender a letra de uma música, ver uma série toda sem legenda e com o áudio do país de origem. Ou no âmbito profissional, se apresentar daqui a três meses ou participar de reuniões em seis meses. Isso mantém a motivação em alta.

Exposição ao idioma

Filmes, músicas, podcasts e notícias na língua estrangeira ajudam o cérebro a se acostumar com novas palavras e expressões.

Pratique a conversação desde o início

Mesmo com vocabulário limitado, treinar a fala em situações reais é essencial para ganhar confiança. “O medo de errar decorrente da falta de familiaridade com o idioma paralisa muita gente. Mas é um passo importante no processo de aprendizado. Quando o aluno entende isso, começa a criar intimidade com a língua e enxergar cada tentativa como uma etapa do processo, e não como fracasso”, afirma Lucca.

Use a tecnologia a seu favor

Aplicativos, aulas online e inteligência artificial podem personalizar o aprendizado e oferecer feedback imediato. "Muitos estudantes que ainda sentem vergonha ou insegurança em falar o segundo idioma com outras pessoas podem usar a IA como aliada para treinar e serem corrigidos sem medo do julgamento ou do erro. A tecnologia foi desenvolvida justamente para potencializar e acelerar o aprendizado, proporcionando, acima de tudo, um ambiente seguro”, explica Lacerda.

Busque imersão cultural

Sempre que possível, participe de viagens, intercâmbios, grupos de conversa ou eventos multiculturais.

Tenha constância

Vivenciar o idioma todos os dias é mais eficaz do que longos períodos uma vez por semana, por exemplo: “Quando as pessoas entendem que aprender uma nova língua não é só um compromisso na agenda, mas uma forma de se conectar com pessoas e culturas, inserindo isso na rotina, o processo fica muito mais prazeroso e os resultados aparecem mais rápido”, concluiu.

LEIA TAMBÉM

Cinco dicas para estimular a leitura e escrita desde cedo; veja