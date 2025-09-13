DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Festival

The Town: Mariah Carey comanda noite deste sábado (13), veja horários

Além da headliner, a programação tem Natasha Bedingfield, Jessie J e Ivete Sangalo

Natasha Werneck
13/09/2025 | 08:00
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Neste sábado (13), o Palco Skyline do The Town 2025, em São Paulo, reforça o protagonismo feminino na música, reunindo artistas que marcaram gerações. A programação tem Natasha Bedingfield, Jessie J e Ivete Sangalo, antes do encerramento da noite com Mariah Carey.

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 1h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.

Veja os horários:

Dia 13 de setembro (Sábado)

Palco Skyline

- 15h40 – The Flight

15h50 – Natasha Bedingfield

18h10 – Jessie J

20h30 – Ivete Sangalo

23h30 – Mariah Carey

Palco The One

14h40 – Os Garotin convida Melly

17h00 – Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

19h20 – Gloria Groove

21h55 – Lionel Richie

The Tower

01h20 – Liu

Palco Quebrada

15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15 – Péricles convida Dexter

20h35 – Criolo

Palco Factory

13h00 – Stefanie

14h45 – Chefin

17h05 – MC Livinho

19h25 – Junior

São Paulo Square

14h00 – SP Square Big Band

17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

19h30 – Vanessa Moreno

22h05 – Jacob Collier


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.