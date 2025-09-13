The Town: Mariah Carey comanda noite deste sábado (13), veja horários

Além da headliner, a programação tem Natasha Bedingfield, Jessie J e Ivete Sangalo
Neste sábado (13), o Palco Skyline do The Town 2025, em São Paulo, reforça o protagonismo feminino na música, reunindo artistas que marcaram gerações. A programação tem Natasha Bedingfield, Jessie J e Ivete Sangalo, antes do encerramento da noite com Mariah Carey.
Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 1h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.
Palco Skyline
- 15h40 – The Flight
- 15h50 – Natasha Bedingfield
- 18h10 – Jessie J
- 20h30 – Ivete Sangalo
- 23h30 – Mariah Carey
Palco The One
- 14h40 – Os Garotin convida Melly
- 17h00 – Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- 19h20 – Gloria Groove
- 21h55 – Lionel Richie
The Tower
- 01h20 – Liu
Palco Quebrada
- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
- 18h15 – Péricles convida Dexter
- 20h35 – Criolo
Palco Factory
- 13h00 – Stefanie
- 14h45 – Chefin
- 17h05 – MC Livinho
- 19h25 – Junior
São Paulo Square
- 14h00 – SP Square Big Band
- 17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
- 19h30 – Vanessa Moreno
- 22h05 – Jacob Collier
