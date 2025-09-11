Dia Nacional do Cerrado alerta para prevenção de incêndios durante a seca

O Dia Nacional do Cerrado, comemorado nesta quinta-feira (11), chama atenção para os cuidados necessários com o bioma durante o período de seca, quando os incêndios costumam aumentar.

Considerada a savana mais biodiversa do mundo, a região tem papel estratégico no equilíbrio hídrico do país, e a Defesa Civil Nacional realiza ações preventivas para minimizar riscos.

No Cenac (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), equipes monitoram o Cerrado 24 horas por dia. “Equipes de plantão acompanham as previsões e os alertas disponíveis para a região, além de manterem contato com os órgãos locais de proteção e defesa civil para disseminar as informações, repassar orientações e encaminhar necessidades”, explica Talime Teleska, coordenadora-geral de gerenciamento de riscos do Cenad.

O período entre maio e setembro é marcado por poucas chuvas na maior parte do bioma. “Não esperamos acumulados significativos de chuva neste período”, afirma Talime, destacando o Monitor de Secas, ferramenta da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), que registrou seca grave em Maranhão, Piauí e Bahia. Em Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, a seca varia entre moderada e fraca, enquanto partes do leste de Goiás e sul do Mato Grosso apresentam situação normal. “A partir de outubro, as chuvas retornam para áreas do Cerrado, marcando o início da quadra chuvosa na região”, acrescenta a coordenadora.

Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a tendência para o trimestre de setembro a novembro é de chuvas acima da média apenas em pequenas áreas do oeste de Minas Gerais e leste de Goiás. No Maranhão, Piauí e norte de Tocantins, a expectativa é de precipitação abaixo do normal, enquanto nas demais regiões a tendência é de normalidade.

“O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, abrigando grande número de plantas e animais exclusivos do bioma. Além disso, desempenha papel importante na regulação do clima, atuando como um grande sumidouro de carbono, o que ajuda a mitigar as mudanças climáticas. No Brasil, o Cerrado é essencial para o equilíbrio hídrico, pois abriga as nascentes das bacias hidrográficas e abastece aquíferos ", conclui a coordenadora.

Defesa Civil Alerta

Neste mês, a Defesa Civil Nacional está prevendo o lançamento do Defesa Civil Alerta nas regiões Centro-Oeste e Norte, que englobam grande parte do Cerrado. O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza tecnologia cell broadcast para enviar mensagens de texto e sonoras para os celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso (em casos extremos).

As mensagens incluem orientações claras sobre como agir em caso de perigo. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.