Confira horário de início do voto de Cármen Lúcia em julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) volta a se reunir nesta quinta-feira (11) para a continuidade do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado.

O processo, em análise pela Primeira Turma do STF, já conta com dois votos pela condenação, de Alexandre de Moraes, relator, e de Flávio Dino, e um pela absolvição, dado por Luiz Fux, após uma manifestação que se estendeu por 13 horas. Este próximo voto será o da ministra Cármen Lúcia, que terá a palavra logo na retomada da sessão, às 14h.

Sua posição é aguardada com atenção por acusação e defesa, já que pode formar maioria pela condenação de Bolsonaro. A expectativa é sustentada em decisões anteriores da magistrada, como no momento do recebimento da denúncia, em março, quando fez críticas contundentes à articulação golpista.

Até o momento, dois réus, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de 2022, já contam com maioria de votos pela condenação.

