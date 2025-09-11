DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo No STF

Confira horário de início do voto de Cármen Lúcia em julgamento de Bolsonaro

Sua posição é aguardada com atenção por acusação e defesa, já que pode formar maioria pela condenação do ex-presidente

Renan Soares
11/09/2025 | 12:21
Compartilhar notícia
FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil
FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) volta a se reunir nesta quinta-feira (11) para a continuidade do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado.

O processo, em análise pela Primeira Turma do STF, já conta com dois votos pela condenação, de Alexandre de Moraes, relator, e de Flávio Dino, e um pela absolvição, dado por Luiz Fux, após uma manifestação que se estendeu por 13 horas. Este próximo voto será o da ministra Cármen Lúcia, que terá a palavra logo na retomada da sessão, às 14h. 

Sua posição é aguardada com atenção por acusação e defesa, já que pode formar maioria pela condenação de Bolsonaro. A expectativa é sustentada em decisões anteriores da magistrada, como no momento do recebimento da denúncia, em março, quando fez críticas contundentes à articulação golpista.

Até o momento, dois réus, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de 2022, já contam com maioria de votos pela condenação.

LEIA TAMBÉM:

Veja como votou Fux em cada crime para cada réu no julgamento do golpe


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.