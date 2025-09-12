The Town: com Backstreet Boys, veja os horários dos shows desta sexta (12)

A boy band fecha a noite no palco Skyline depois de Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest
O segundo fim de semana do The Town será aberto por uma das bandas mais icônicas da geração millenials: os Backstreet Boys. Formada por AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough, Kevin Richardson e Nick Carter, o grupo é a atração principal desta sexta-feira (11), ao lado também de nomes como Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest no palco Skyline.
Palco Skyline
- 15h40 – The Flight
- 15h50 – Jota Quest
- 18h10 – CeeLo Green
- 20h30 – Jason Derulo
- 23h15 – Backstreet Boys
Palco The One
- 14h40 – Di Ferrero
- 17h00 – Duda Beat
- 19h20 – Pedro Sampaio
- 21h55 – Luísa Sonza
The Tower
- 01h05 – Dubdogz
Palco Quebrada
- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
- 18h15 – Duquesa
- 20h35 – Kayblack
Palco Factory
- 13h00 – Kaê Guajajara
- 14h45 – Brô MCs
- 17h05 – Alee
- 19h25 – TZ da Coronel
São Paulo Square
- 14h00 – SP Square Big Band
- 17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
- 19h30 – Leo Gandelman
- 22h05 – Snarky Puppy
