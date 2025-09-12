DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

The Town: com Backstreet Boys, veja os horários dos shows desta sexta (12)

A boy band fecha a noite no palco Skyline depois de Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest

12/09/2025 | 08:00
O segundo fim de semana do The Town será aberto por uma das bandas mais icônicas da geração millenials: os Backstreet Boys. Formada por AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough, Kevin Richardson e Nick Carter, o grupo é a atração principal desta sexta-feira (11), ao lado também de nomes como Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest no palco Skyline.

Dia 12 de setembro (Sexta-feira)

Palco Skyline

- 15h40 – The Flight

15h50 – Jota Quest

18h10 – CeeLo Green

20h30 – Jason Derulo

23h15 – Backstreet Boys

Palco The One

14h40 – Di Ferrero

17h00 – Duda Beat

19h20 – Pedro Sampaio

21h55 – Luísa Sonza

The Tower

01h05 – Dubdogz

Palco Quebrada

15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15 – Duquesa

20h35 – Kayblack

Palco Factory

13h00 – Kaê Guajajara

14h45 – Brô MCs

17h05 – Alee

19h25 – TZ da Coronel

São Paulo Square

14h00 – SP Square Big Band

17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

19h30 – Leo Gandelman

22h05 – Snarky Puppy


