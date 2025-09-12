The Town: com Backstreet Boys, veja os horários dos shows desta sexta (12)

O segundo fim de semana do The Town será aberto por uma das bandas mais icônicas da geração millenials: os Backstreet Boys. Formada por AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough, Kevin Richardson e Nick Carter, o grupo é a atração principal desta sexta-feira (11), ao lado também de nomes como Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest no palco Skyline.

Veja a programação

Dia 12 de setembro (Sexta-feira)

Palco Skyline



- 15h40 – The Flight

- 15h50 – Jota Quest

- 18h10 – CeeLo Green

- 20h30 – Jason Derulo

- 23h15 – Backstreet Boys



Palco The One



- 14h40 – Di Ferrero

- 17h00 – Duda Beat

- 19h20 – Pedro Sampaio

- 21h55 – Luísa Sonza



The Tower



- 01h05 – Dubdogz



Palco Quebrada



- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

- 18h15 – Duquesa

- 20h35 – Kayblack



Palco Factory



- 13h00 – Kaê Guajajara

- 14h45 – Brô MCs

- 17h05 – Alee

- 19h25 – TZ da Coronel



São Paulo Square



- 14h00 – SP Square Big Band

- 17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

- 19h30 – Leo Gandelman

- 22h05 – Snarky Puppy