BaianaSystem inicia turnê europeia com lançamento de dois vinis inéditos

Depois de lançar em janeiro o álbum O Mundo Dá Voltas (2025), sequência de O Futuro Não Demora (2019), o BaianaSystem volta à Europa neste mês para uma série de dez apresentações em sete países. A turnê, que começou nesta terça-feira (9) em Dublin, integra o processo criativo do grupo, marcado por trocas culturais, colaborações e pela transformação de sua arte.

O novo ciclo vem acompanhado, segundo a banda, do lançamento de dois vinis: Futuro Dub, versão dub do disco de 2019 feita por Buguinha Dub, e O Mundo Dá Voltas, que sintetiza a fase atual da banda. Os lançamentos devem estar disponíveis neste mês. Nesta temporada, o BaianaSystem apresenta pela primeira vez na Europa o espetáculo Lundu Rock Show, que combina música, dança e artes visuais em uma estética que une raízes afro-baianas ao rock e à cultura popular.

O show conta com a participação do dançarino Elivan Conceição, que interpreta personagens como Saci e Capim-Guiné, e com a direção artística e visual de Filipe Cartaxo, em colaboração com os artistas Cau Gomez e Core. No palco, a formação traz Russo Passapusso (vocal), Roberto Barreto (guitarra baiana), Sekobass (baixo e synth), Claudia Manzo (vocal), Ubiratan Marques (teclados), João Meirelles (eletrônicos), Junix 11 (guitarra) e Ícaro Sá (percussão).

A última turnê europeia do grupo, em 2024, comemorou os 15 anos do BaianaSystem com shows esgotados em Londres, Amsterdam e Berlim. Desta vez, a agenda inclui Dublin, Londres, Porto, Almancil, Lisboa, Barcelona, Amsterdam, Genebra, Zurique e Berlim.

Eurotour BaianaSystem 2025

9/9 - Dublin - Button Factory

10/9 - London - Here at Outernet

12/9 - Porto - Hard Club

13/9 - Almancil - Festival Pé na Terra

14/9 - Lisboa - Monsantos Open Air

16/9 - Barcelona - Sala Apolo

17/9 - Amsterdam - Melkweg

18/9 - Genève - Alhambra

20/9 - Zürich - Rote Fabrik

21/9 - Berlin - Astra