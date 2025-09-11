Safra 2024/25 de grãos no Brasil bate recorde e chega a 350,2 milhões de toneladas

O Brasil atingiu um novo recorde histórico na produção de grãos no ciclo 2024/25, com uma colheita estimada em 350,2 milhões de toneladas, segundo o 12º levantamento divulgado nesta quinta-feira (11) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O volume é 16,3% superior ao ciclo 2023/24, um aumento de 49,1 milhões de toneladas, impulsionado principalmente por soja, milho, arroz e algodão.

O crescimento da produção reflete tanto a expansão da área cultivada, que passou de 79,9 milhões de hectares na safra anterior para 81,7 milhões de hectares, quanto condições climáticas favoráveis, especialmente no Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso. A produtividade média nacional das lavouras avançou 13,7%, alcançando 4.284 kg por hectare, contra 3.769 kg/ha no ciclo anterior.



Soja mantém posição de destaque



A soja, principal cultura do país, atingiu produção recorde de 171,5 milhões de toneladas, com aumento de 20,2 milhões de toneladas em relação à safra passada. A produtividade média nacional chegou a 3.621 kg/ha, a mais alta já registrada pela Conab. Entre os estados, Goiás liderou o rendimento com 4.183 kg/ha, enquanto o Rio Grande do Sul teve menor produtividade, 2.342 kg/ha, impactado por altas temperaturas e irregularidade nas chuvas entre dezembro e fevereiro.



Milho e algodão também registram recordes



O milho apresentou produtividade recorde de 6.391 kg/ha nas três safras, com expectativa de produção de 139,7 milhões de toneladas, alta de 20,9% sobre 2023/24. A primeira safra atingiu 24,9 milhões de toneladas (+8,6%), a segunda, com 97% da área colhida, totalizou 112 milhões de toneladas (+24,4%), e a terceira safra, ainda em desenvolvimento, deve chegar a 2,7 milhões de toneladas.



O algodão também deve alcançar recorde, com 4,1 milhões de toneladas de pluma, aumento de 9,7% ante a safra anterior, sustentado pelo crescimento de 7,3% na área plantada e pelas boas condições climáticas. Até o final de agosto, 72,8% da área já havia sido colhida.



Arroz e feijão mantêm bons resultados



A colheita de arroz foi encerrada em 12,8 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% em relação a 2023/24, o que representa a quarta maior produção histórica do grão. Já o feijão deve alcançar 3,1 milhões de toneladas, garantindo o abastecimento interno.



Trigo reduz área, mas vê aumento de produtividade



Dentre os cultivos de inverno, o trigo teve redução de 19,9% na área plantada, totalizando 2,4 milhões de hectares, mas com recuperação na produtividade média, de 2.579 kg/ha em 2024 para 3.077 kg/ha em 2025. A produção estimada é de 7,5 milhões de toneladas, queda de 4,5% em relação à safra passada.



Estoques e exportações



A produção recorde de milho e soja permite aumento nos estoques e nas exportações. Os estoques de passagem do milho estão estimados em 12,8 milhões de toneladas, enquanto os estoques iniciais de soja foram ajustados para 4,32 milhões de toneladas. A exportação de soja deve chegar a 106,25 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno para processamento deve atingir 57 milhões de toneladas, mantendo estoques de passagem de 9,3 milhões de toneladas ao fim do ciclo.



O desempenho da safra 2024/25 confirma a força do agronegócio brasileiro, sustentando não apenas a economia nacional, mas também o abastecimento global de alimentos e commodities agrícolas.