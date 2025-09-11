DGABC
Esportes Titulo No Allianz Parque

Palmeiras inicia venda geral de ingressos para duelo contra o Internacional

Sócios Avanti tinham exclusividade até quinta (11); preços variam de R$ 25 a R$ 200

Renan Soares
11/09/2025 | 11:27
FOTO: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon
FOTO: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon


O Palmeiras abriu nesta quinta-feira (11), às 10h, a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, que será realizado neste sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As entradas estão disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br, com comercialização para o público geral.

A compra segue o sistema de pontuação de rating dos associados, classificados de zero a cinco estrelas, e garante os descontos previstos em cada plano. Já os não sócios poderão adquirir ingressos com valores entre R$ 25 (meia-entrada da Geral Norte) e R$ 200 (inteira da Central Oeste).

Também há regras específicas para meia-entrada, que agora exige comprovação virtual antes da compra, e para a gratuidade de crianças de até 2 anos incompletos, que podem acessar o estádio no colo do responsável portador de ingresso. A comercialização para associados do clube e donos de cadeiras cativas também ocorre apenas pelo site, até sexta-feira (12), às 18h.

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Comentários

