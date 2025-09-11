Netflix inicia gravações de spin-off de 'Sintonia' com Christian Malheiros

As câmeras já estão rolando para o filme spin-off de Sintonia, franquia brasileira de maior sucesso da Netflix, que dará sequência à história de Nando, interpretado por Christian Malheiros. O longa promete acompanhar o personagem além da periferia de São Paulo, mantendo a intensidade e os desafios que marcaram a série.



O spin-off retoma a trajetória de Nando após o encerramento da quinta e última temporada, lançada em fevereiro deste ano. Segundo a produção, o público pode esperar mais ação, adrenalina e a vivência dos corres do personagem, elementos que se tornaram a marca registrada de Sintonia.



Criada a partir de uma ideia original de KondZilla e desenvolvida com Felipe Braga e Guilherme Quintella, a série se consolidou como a maior produção original brasileira da Netflix. Em 2023, Sintonia chegou ao primeiro lugar do Top 10 Global de séries de língua não inglesa, e mantém o recorde de maior número de temporadas entre títulos nacionais da plataforma.



A produção do filme segue sob responsabilidade da Gullane, com direção de Johnny Araújo, que já comandou a série. A Netflix ainda não divulgou a data de estreia.