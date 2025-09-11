DGABC
Política Titulo Ex-prefeito de São Bernardo

Luiz Marinho diz que sairá do governo em abril para retomar mandato de deputado

O anúncio foi feito durante a abertura de um congresso que está sendo realizado na manhã desta quinta-feira (11), pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

11/09/2025 | 10:56
FOTO: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
FOTO: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil


O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que vai deixar o governo em abril para reassumir o cargo de deputado. O anúncio foi feito durante a abertura de um congresso que está sendo realizado na manhã desta quinta-feira (11), pela Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos).

"O setor de máquinas do Brasil tem cumprido um papel importante para as novas tecnologias necessárias ao desenvolvimento, e queria me colocar à disposição de vocês, no que couber ao ministério do Trabalho e Emprego. E a partir de abril, eu saio do governo para retomar o meu mandato de deputado", afirmou o ministro a empresários da indústria de bens de capital. Embora não tenha tocado no assunto, Marinho deve buscar a reeleição como deputado federal.

"A partir de abril, estarei lá na Câmara. Quem sabe eu possa me somar à frente parlamentar da indústria, porque é um aprendizado que tive no passado com vocês, trabalhando juntos, muitas negociações fiz aqui com vocês nessa casa sede da Abimaq", declarou Marinho.

Em seu discurso na abertura do evento, Marinho ressaltou que, apesar de um "Congresso complexo", o governo conseguiu avançar em frentes como a retomada de políticas industriais e a reforma tributária, que, emendou, vai fazer a diferença no dia a dia da indústria.


