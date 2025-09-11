DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Circuito mundial de xadrez

São Paulo sedia finais do Grand Chess Tour 2025, com Garry Kasparov

Ao longo da última década, o torneio reuniu os principais enxadristas do mundo e ajudou a popularizar o xadrez globalmente, inspirando novas gerações de jogadores

Natasha Werneck
11/09/2025 | 10:31
FOTO: Lennart Ootes/ Divulgação
FOTO: Lennart Ootes/ Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Pela primeira vez na América Latina, o Grand Chess Tour, principal circuito mundial de xadrez, chega ao Brasil. As finais da edição 2025 serão realizadas entre 28 de setembro e 3 de outubro, no WTC Events Center, em São Paulo, com cerimônia de abertura marcada para o dia 27, que terá a participação especial do lendário campeão mundial Garry Kasparov.

O evento celebra o 10º aniversário do Grand Chess Tour, criado em 2015 por Kasparov. Ao longo da última década, o torneio reuniu os principais enxadristas do mundo e ajudou a popularizar o xadrez globalmente, inspirando novas gerações de jogadores.

Nesta edição, disputarão o título os quatro jogadores com melhor desempenho na temporada, realizada em torneios na Europa e nos Estados Unidos: Maxime Vachier-Lagrave (França), Fabiano Caruana (EUA), Levon Aronian (EUA) e Praggnanandhaa R. (Índia). O prêmio total do torneio é de US$ 1,6 milhão, sendo US$ 350 mil destinados às partidas eliminatórias.

O Grand Chess Tour 2025 é promovido com o apoio da Superbet Foundation e do Saint Louis Chess Club, organizações sem fins lucrativos que investem na educação e na expansão do xadrez pelo mundo. O evento também conta com incentivo da Prefeitura de São Paulo, parceria da Federação Brasileira de Xadrez e do clube Xeque&Mate, destacando o xadrez como ferramenta de união, aprendizado e excelência intelectual sob o tema “Unindo Mentes”.

“Trazer as finais do GCT para o Brasil coloca São Paulo no mapa global do xadrez e deve inspirar uma nova geração de enxadristas na América Latina”, afirmou Augusta Dragic, presidente da Superbet Foundation. Para Michael Khodarkovsky, diretor executivo do GCT, “celebrar o 10º aniversário do circuito é um marco para a comunidade enxadrística, e encerrar a temporada no Brasil é um momento histórico.”

O torneio promete reunir fãs e jogadores em partidas de alto nível, consolidando São Paulo como palco de competições internacionais de xadrez e reforçando o papel do esporte como instrumento de educação e inspiração.


