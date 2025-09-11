DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Nacional Titulo Saiba como apostar

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Da Agência Brasil
11/09/2025 | 09:56
FOTO: Marcello Casal JrAgência Brasil
FOTO: Marcello Casal JrAgência Brasil


As seis dezenas do concurso 2.913 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.


