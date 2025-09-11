Veja a charge do 'Diário' para o dia 11 de setembro de 2025

Sidônio Palmeira – 1

‘Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro’ (Opinião, quarta-feira, 10). Gostaria mesmo que o Brasil lindo e unido fosse esse descrito pelo ministro, ops, marqueteiro do presidente Lula, Sidônio Palmeira em artigo no Diário. Para começar, se o País hoje é desunido a culpa é do “nós contra eles” que todo dia está na boca de Lula. Quando o ministro fala em controlar as “redes sociais” é o único meio que o governo tem para esconder as verdades sobre a péssima administração que nos levou à maior inadimplência nunca vivida neste País. Porque com a mídia adestrada essa real situação jamais viria à tona se não fossem as redes sociais. Mas isso é possível no Diário, um dos únicos jornais onde nos deparamos com todas as possibilidades e pensamentos. Parabéns pela oportunidade de termos uma imprensa livre, onde pessoas como Sidônio e Zé Dirceu têm a palavra, mas onde também nós, leitores, podemos mostrar o contraditório. Obrigada!

Beatriz Campos - Capital





Sidônio Palmeira – 2

O sr. Sidônio Palmeira é pago para defender esse governo, cuja missão maior é convencer o povo de que Lula é o presidente salvador da pátria e, para isso, conclama o povo a chamar o Governo Federal de Governo do Brasil. Eu sempre achei que o governo federal fosse o governo do Brasil, mas, convenhamos, o País está dividido por culpa exclusiva do próprio presidente, que governa para o seu partido e fala para sua bolha. Sidônio colocou a palavra “soberania” para Lula usar nas suas falas, como um defensor do País. Em um cenário sem polemização isso seria normal, mas o presidente que fez questão de dividir o País entre “nós e eles” percebeu que o povo não é idiota. Convive com preços abusivos nos mercados, e sente na pele como é viver sem segurança. Por que o presidente que usa tanto a palavra soberania não interfere na soberania do crime organizado? A real é uma só: Lula vem se valendo da palavra soberania para se esconder do tarifaço, cuja conta será paga pelos brasileiros.

Luciana Lins - Campinas (SP)





Festa Italiana

A Paróquia São José do bairro Barra Neves, em São Bernardo, realiza neste e nos próximos sábados, dias 20 e 27, a tradicional Festa Italiana! A comunidade e o pároco Joel Nery convidam para desfrutar de boa música; comidas típicas, como pizza, lasanha e nhoque; doces, como cannoli e palha; e vinhos! Tragam amigos e familiares e venham desfrutar de bons momentos! Sempre a partir das 18h!

Thiago Scarabelli Sangregorio - São Bernardo





Seleção

‘Brasil perde, classifica Bolívia e faz a pior campanha nas Eliminatórias’ (Esportes, ontem). Faltou ar. Foi a desculpa para justificar a atuação pífia, o joguinho modorrento e a derrota. Essa Seleção se assemelha ao atual governo: ganha muito, não entrega quase nada e vive de desculpas.

Vanderlei Retondo - Santo André