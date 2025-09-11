DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Artigo

A paz, a ordem e o progresso

Dirceu Cardoso Gonçalves
11/09/2025 | 09:42
Compartilhar notícia
FOTO: DGABC
FOTO: DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 É difícil saber se o povo pode (ou deve) pedir ou torcer pela paz, se possível, no mundo. É altamente preocupante o momento que atravessamos. Os políticos, em regime de guerra, não se contentam apenas com fazer oposição, mas procuram, também, destruir o adversário. As normas e regulamentos são desrespeitados e os poderes institucionais são acusados de invadir seara alheia, gerando protestos e queixas. O desejável é que cada um permaneça em sua área de atribuição e desempenhe suas tarefas com dedicação e zelo. Que o poder seja empregado para o bem-estar coletivo e jamais para tentar subjugar os que pensam diferente.

Esperamos que – apesar das divergências – os governos dos presidentes Lula (Brasil) e Donald Trump (EUA) se esforcem para encontrar o ponto de equilíbrio e respeito mútuo. Que questões menores não tenham o condão de azedar as relações.

Os últimos acontecimentos policiais brasileiros revelam a preocupante situação do crime organizado operando dentro da estrutura econômica oficial do País em diferentes frentes. As primeiras providências para resolver a questão já se encontram em andamento. Mas é preciso a ação efetiva para evitar que os escaninhos oficiais continuem sendo utilizados para o crime e – se possível – que nosso País não seja submetido à ação anticartel criminoso que os EUA vem anunciando nos últimos tempos. Se tivermos de receber os esquadrões antidrogas internacionais, que seja mediante acordo de cooperação; jamais pela unilateral invasão da potência patrocinadora. Não podemos abrir mão da soberania territorial.

O Brasil de hoje necessita que todos os órgãos e autoridades cumpram exemplarmente seus deveres. Se assim tivesse ocorrido nas últimas quatro décadas, não haveria hoje a permanente queixa de que a Constituição não é cumprida, as pessoas e instituições não negligenciariam seus deveres, o crime organizado não estaria envolvido na economia oficial e nem em outros setores de prestação de serviços à comunidade. Senhores governantes, parlamentares e detentores de diferentes formas de poder emanado da Constituição, cuidem o mais rápido possível de colocar em dia seus compromissos e deveres para evitar que a sociedade padeça pela falta de providências.

Aguarda-se que nos próximos dias o Parlamento discuta e vote o fim do foro privilegiado, a PEC da Segurança Pública, a Anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023 e uma série de pendências. E que o legalismo volte a imperar nos corredores do poder sem nunca permitir que interpretações viciadas ou maliciosas acabem por ensejar que o pretendido pelo legislador seja esbulhado ou jogado na lata do lixo.

O Brasil e todos nós, brasileiros, necessitamos desse cuidado e consideração vindos daqueles que elegemos ou que, pela legislação, foram nomeados para gerir a Nação.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.