Pela vida, contra balões

As consequências da chamada “Noite dos Balões”, deflagrada em 23 de agosto em Santo André, expuseram o risco concreto da prática criminosa de fabricação e soltura de artefatos incendiários. Imóveis destruídos, famílias desalojadas e dias de incêndios mostraram que não se trata de atividade inofensiva, mas de conduta que ameaça vidas, patrimônio e meio ambiente. A investigação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Militar Ambiental revelou a existência de fábricas clandestinas, a estrutura organizada de grupos que lucram com essa atividade ilícita e a ampla rede de distribuição que alimenta um mercado ilegal, em desrespeito às leis e em desprezo pela segurança coletiva.

As duas etapas da Operação Cangalha evidenciam que ações coordenadas são capazes de identificar e desarticular redes criminosas. Apreensões de centenas de balões e explosivos, bem como o fechamento de fábricas em diferentes municípios, demonstram a necessidade de campanhas contínuas, pois a atividade se espalha e se reinventa. Se os órgãos de segurança não mantiverem pressão, episódios como o de Santo André podem se repetir, trazendo consequências que extrapolam danos materiais e atingem até mesmo a aviação civil, uma vez que estes artefatos podem interferir em rotas aéreas. A reincidência de crimes semelhantes mostra que a resposta do Estado não pode ser episódica, mas permanente.

Cabe ao poder público sustentar e ampliar esse tipo de atuação preventiva, impedindo que estas armas incendiárias cheguem ao céu e causem tragédias. A sociedade também precisa compreender que não há romantiza-ção possível em torno do tema, mas sim crime que deve ser combatido com rigor. O caminho passa pela intensificação de operações, punição efetiva aos envolvidos, fortalecimento de campanhas de conscientização e mobilização comunitária contra a prática. Somente assim o Grande ABC poderá se proteger de novas ocorrências semelhantes e evitar que a “Noite dos Balões” se repita em escala ainda mais devastadora, comprometendo vidas, áreas verdes e a tranquilidade das cidades.