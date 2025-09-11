DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

The Town: Sabesp distribui 2,8 milhões de litros de água por dia

Dez contêineres com 140 torneiras estão espalhados pelo autódromo para garantir pontos de hidratação ao público

Natasha Werneck
11/09/2025 | 08:49
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Sabesp tem operado no The Town 2025 com ações de abastecimento de água potável e coleta de esgoto. Nos dias 6 e 7 de setembro, a companhia distribuiu cerca de 2,8 milhões de litros de água por dia, volume destinado tanto ao consumo do público quanto ao funcionamento dos 942 banheiros instalados no festival.

Tratamento de esgoto

No mesmo período, a Sabesp coletou 5,7 milhões de litros de esgoto, encaminhados para a Estação de Tratamento de Barueri. A expectativa é de que, ao longo dos cinco dias de evento, sejam gerados aproximadamente 12 milhões de litros de esgoto. O volume equivale ao produzido diariamente por uma cidade de 80 mil habitantes, a exemplo de Mônaco, na Europa.

Pontos de hidratação

Dez contêineres com 140 torneiras estão espalhados pelo autódromo para garantir pontos de hidratação ao público. Além disso, funcionários circulam com mochilas adaptadas para fornecer água potável diretamente na arena de shows.

A operação será repetida no próximo final de semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, quando o festival terá continuidade.


