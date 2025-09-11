DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

The Town: CPTM e Metrô manterão operação 24 horas no segundo fim de semana

A tarifa unitária segue em R$ 5,20 para qualquer trajeto, exceto no trem expresso da Linha 9-Esmeralda

Natasha Werneck
11/09/2025 | 08:31
FOTO: André Henriques | DGABC
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Quem pretende ir ao The Town 2025 poderá contar novamente com trens circulando 24 horas no próximo fim de semana do festival, entre os dias 12 e 14 de setembro. A operação especial, adotada também no primeiro fim de semana do evento, será mantida para garantir a mobilidade do público até a Cidade da Música, em Interlagos.

Na CPTM, todas as cinco linhas funcionarão ininterruptamente. As estações Autódromo e Cidade Dutra, da Linha 9-Esmeralda, seguem como os acessos mais próximos ao festival. Já a Estação Palmeiras-Barra Funda terá embarque e desembarque durante toda a madrugada, enquanto as demais abrirão apenas para desembarque. As integrações com Metrô, ViaMobilidade e ViaQuatro também estarão disponíveis.

No Metrô, o embarque será permitido até a meia-noite, mas todas as estações permanecerão abertas para desembarque ao longo da madrugada. O intervalo entre os trens será ajustado de acordo com a demanda.

A tarifa unitária segue em R$ 5,20 para qualquer trajeto, exceto no trem expresso da Linha 9-Esmeralda. Para evitar filas, os organizadores recomendam a compra antecipada de bilhetes pelo aplicativo TOP, WhatsApp, Google Wallet, pontos credenciados ou máquinas de autoatendimento nas estações.

Promotores estarão em estações estratégicas, como Luz, Consolação e Santa Cruz, orientando os passageiros. Dentro do festival, o estande “vagão-balada” do Metrô segue aberto com atividades interativas.

Mais informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da CPTM e do Metrô.


