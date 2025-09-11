The Town: CPTM e Metrô manterão operação 24 horas no segundo fim de semana

Quem pretende ir ao The Town 2025 poderá contar novamente com trens circulando 24 horas no próximo fim de semana do festival, entre os dias 12 e 14 de setembro. A operação especial, adotada também no primeiro fim de semana do evento, será mantida para garantir a mobilidade do público até a Cidade da Música, em Interlagos.



Na CPTM, todas as cinco linhas funcionarão ininterruptamente. As estações Autódromo e Cidade Dutra, da Linha 9-Esmeralda, seguem como os acessos mais próximos ao festival. Já a Estação Palmeiras-Barra Funda terá embarque e desembarque durante toda a madrugada, enquanto as demais abrirão apenas para desembarque. As integrações com Metrô, ViaMobilidade e ViaQuatro também estarão disponíveis.



No Metrô, o embarque será permitido até a meia-noite, mas todas as estações permanecerão abertas para desembarque ao longo da madrugada. O intervalo entre os trens será ajustado de acordo com a demanda.



A tarifa unitária segue em R$ 5,20 para qualquer trajeto, exceto no trem expresso da Linha 9-Esmeralda. Para evitar filas, os organizadores recomendam a compra antecipada de bilhetes pelo aplicativo TOP, WhatsApp, Google Wallet, pontos credenciados ou máquinas de autoatendimento nas estações.



Promotores estarão em estações estratégicas, como Luz, Consolação e Santa Cruz, orientando os passageiros. Dentro do festival, o estande “vagão-balada” do Metrô segue aberto com atividades interativas.



Mais informações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da CPTM e do Metrô.