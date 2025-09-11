Brasileirão Feminino Série A1 cresce 57% e tem maioria de fãs mulheres

O Brasileirão Feminino Série A1 consolidou-se como um dos campeonatos esportivos de maior expansão no Brasil. De acordo com dados inéditos da pesquisa Sponsorlink, do IBOPE Repucom, a competição já reúne 58 milhões de fãs no país — o equivalente a 46% da população conectada. O número representa um crescimento de 57% em apenas quatro anos, com a adesão de 21 milhões de novos admiradores desde 2021.



Entre os torcedores, as mulheres já são maioria: 52% do público que acompanha a elite do futebol feminino se declara fã do campeonato, percentual que coloca a Série A1 como o torneio de futebol com maior participação feminina no Brasil, segundo o levantamento.



Atualmente, o Brasileirão Feminino ocupa a 15ª posição no ranking de competições mais populares entre mais de 30 avaliadas pelo estudo. Para especialistas, o resultado reflete o avanço da modalidade no país e sinaliza novas oportunidades de investimento.



“O crescimento da base de fãs mostra que a transformação no consumo do futebol feminino já está em curso. A Série A1 ainda é menos explorada por marcas em relação ao masculino, mas representa um território estratégico em desenvolvimento”, afirma Danilo Amâncio, coordenador de marketing do IBOPE Repucom.



A pesquisa foi divulgada na semana que antecede a final do Brasileirão Série A1 de 2025, marcada para domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.