Esportes Titulo Histórico

Filho de Vitor Belfort vira primeiro quarterback brasileiro no futebol americano universitário

Antes de chegar ao college football, Davi já era considerado um prospecto de destaque, avaliado como quatro estrelas pelos analistas norte-americanos

Natasha Werneck
11/09/2025 | 08:16
FOTO: UCF Knights/Divulgação
FOTO: UCF Knights/Divulgação


O nome de Davi Belfort entrou para a história do esporte. Filho do ex-lutador Vitor Belfort, o jovem de 20 anos estreou como quarterback do UCF Knights, da University of Central Florida, e se tornou o primeiro brasileiro a atuar na posição em uma partida oficial da primeira divisão do futebol americano universitário nos Estados Unidos.

A estreia aconteceu na vitória do UCF por 68 a 7 sobre o North Carolina A&T Aggies, em Orlando. Belfort entrou no último quarto e conseguiu somar 23 jardas em duas corridas, marcando presença em campo diante da torcida da universidade.

“Eu sabia que precisava estar pronto. Quando o técnico me chamou, entrei confiante e fiz o que estava preparado para fazer. Só depois caiu a ficha de que estava vivendo esse momento histórico. Foi incrível”, disse o atleta após o jogo.

Antes de chegar ao college football, Davi já era considerado um prospecto de destaque, avaliado como quatro estrelas pelos analistas norte-americanos. Agora, sua carreira passa a ser acompanhada de perto pela Octagon Latam, agência de marketing esportivo de Ronaldo Nazário, que gerencia sua imagem e planeja estratégias para inseri-lo no cenário profissional. O objetivo é mirar o Draft da NFL a partir de 2027.


