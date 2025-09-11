Filho de Vitor Belfort vira primeiro quarterback brasileiro no futebol americano universitário

O nome de Davi Belfort entrou para a história do esporte. Filho do ex-lutador Vitor Belfort, o jovem de 20 anos estreou como quarterback do UCF Knights, da University of Central Florida, e se tornou o primeiro brasileiro a atuar na posição em uma partida oficial da primeira divisão do futebol americano universitário nos Estados Unidos.



A estreia aconteceu na vitória do UCF por 68 a 7 sobre o North Carolina A&T Aggies, em Orlando. Belfort entrou no último quarto e conseguiu somar 23 jardas em duas corridas, marcando presença em campo diante da torcida da universidade.



“Eu sabia que precisava estar pronto. Quando o técnico me chamou, entrei confiante e fiz o que estava preparado para fazer. Só depois caiu a ficha de que estava vivendo esse momento histórico. Foi incrível”, disse o atleta após o jogo.



Antes de chegar ao college football, Davi já era considerado um prospecto de destaque, avaliado como quatro estrelas pelos analistas norte-americanos. Agora, sua carreira passa a ser acompanhada de perto pela Octagon Latam, agência de marketing esportivo de Ronaldo Nazário, que gerencia sua imagem e planeja estratégias para inseri-lo no cenário profissional. O objetivo é mirar o Draft da NFL a partir de 2027.