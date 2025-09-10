Caixa sorteia números da Quina 6.823

A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.823 da Quina nesta quarta-feira (10). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 2,2 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 03 - 32 - 49 - 50 - 52.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6824, é nesta quinta-feira (11), a partir das 20h.





