Petrobras vai destinar R$ 21 milhões a projetos de combate à crise climática em SP e RS

A Petrobras lançou nesta quarta-feira, 10, um edital para investimento de R$ 21 milhões em projetos socioambientais nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. O foco é em ações de mitigação, adaptação ambiental e aumento da resiliência das cidades e comunidades vulneráveis.

Com inscrições até 27 de outubro, a seleção pública Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação e Resiliência Climática nas Cidades é uma iniciativa inédita e vai contemplar projetos de implementação de tecnologias comunitárias ou infraestruturas verdes e azuis, especialmente em áreas urbanas.

"A iniciativa marca a ampliação da atuação do investimento socioambiental da companhia frente à agenda climática, priorizando regiões sensíveis a eventos extremos como enchentes, secas e deslizamentos", diz a estatal por meio de nota.

A seleção vai abranger, prioritariamente, projetos das cidades de Canoas, Esteio, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e dos municípios paulistas de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga e Guarujá, com foco nas bacias hidrográficas das quais essas cidades fazem parte.

O lançamento do edital aconteceu na tarde desta quarta-feira, durante o Seminário Governança Climática e o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no auditório da Procuradoria Geral da República (PGR), em Brasília. O edital pode ser conferido no site da Petrobras.