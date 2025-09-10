Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux já votaram em tal sentido
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) fez maioria na tarde desta quarta, 10, para condenar o tenente-coronel Mauro Cid por crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux já votaram em tal sentido.
Este último defendeu absolver Cid por outros crimes - golpe de Estado, organização criminosa e dano ao patrimônio -, mas, apesar das divergências quanto ao voto de Moraes, o ministro argumentou que Cid praticou atos executórios para viabilizar o crime. Ainda restam votar a ministra Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.
