Deputado Luiz Fernando assina pedido de impeachment de Tarcísio

Governador defendeu anistia ao ex-presidente, atacou o Supremo e a Justiça em evento realizado na Avenida Paulista no último dia 7
Deputados estaduais do PT e do Psol entraram nesta quarta-feira (10), na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com pedido de impeachment do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A motivação é por conta da defesa de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aos ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à Justiça na manifestação do último domingo, 7 de Setembro, na Avenida Paulista.
O ex-presidente e mais sete aliados estão sendo julgados pela Primeira Turma do STf por trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.
“Depois de atacar o STF, a Justiça e a nossa democracia, não nos resta alternativa a não ser pedir a cassação do mandato do governador de São Paulo, que tem se portado como um militante bolsonarista e não como um governador”, disse o deputado Luiz Fernando Teixeira, com base eleitoral.
“Espero que os deputados da Alesp deixem a preferência partidária de lado e votem pelo Estado Democrático de Direito”, concluiu.
LEIA TAMBÉM
'Lei exige deposição de governo para configurar crime de golpe', diz Fux em voto
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.