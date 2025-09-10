Deputado Luiz Fernando assina pedido de impeachment de Tarcísio

Deputados estaduais do PT e do Psol entraram nesta quarta-feira (10), na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com pedido de impeachment do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A motivação é por conta da defesa de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aos ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à Justiça na manifestação do último domingo, 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

O ex-presidente e mais sete aliados estão sendo julgados pela Primeira Turma do STf por trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

“Depois de atacar o STF, a Justiça e a nossa democracia, não nos resta alternativa a não ser pedir a cassação do mandato do governador de São Paulo, que tem se portado como um militante bolsonarista e não como um governador”, disse o deputado Luiz Fernando Teixeira, com base eleitoral.

“Espero que os deputados da Alesp deixem a preferência partidária de lado e votem pelo Estado Democrático de Direito”, concluiu.

