Santo André Intelli vence São José e se mantém entre os líderes do Paulista

O Santo André Intelli venceu o São José Futsal por 4 a 2, na última terça-feira (9), em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, disputado no Ginásio Bruno Marques, em São José dos Campos. Os gols da equipe andreense foram marcados por Xaropinho, Léo Catolé, Mendes e um gol contra. Com o resultado, o Santo André chegou aos 27 pontos e ocupa a 3ª colocação, com a mesma pontuação de Magnus Futsal (1º) e Corinthians (2º), sendo o saldo de gols o único critério de desempate.

A equipe do Grande ABC está bem posicionada para encerrar a primeira fase na liderança. Na última rodada, que acontece nesta sexta-feira (13), o Santo André recebe o Impacto Futsal, em casa, podendo garantir a ponta da tabela caso vença e melhore seu saldo de gols.

A partida começou favorável ao São José, que abriu o placar nos minutos iniciais com Roni. Após o gol, o Santo André equilibrou as ações e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Léo Catolé, encerrando a etapa inicial em 1 a 1.

No segundo tempo, o Santo André voltou mais forte e virou o placar com Xaropinho, após bela assistência do goleiro Freire. Pouco depois, os visitantes ampliaram com um gol contra, originado de uma jogada construída por Mendes. O São José reagiu utilizando goleiro-linha e conseguiu descontar com Danilo, deixando o jogo em 3 a 2. No entanto, ao insistir na tática ofensiva, acabou sendo punido: Freire interceptou uma jogada e lançou para Léo Catolé, que encontrou Mendes livre para marcar o quarto gol, selando o resultado.