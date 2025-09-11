Fabrício Bruno viraliza com arrancada na Seleção: 'Monstro na corrida'

A atuação do zagueiro Fabrício Bruno no jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, na noite desta terça-feira (9), repercutiu nas redes sociais. Mesmo com a derrota por 1 a 0, em El Alto, na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, um lance em especial chamou atenção dos torcedores.



O jogador do Cruzeiro passou do meio de campo até a meia-lua da grande área brasileira, em uma arrancada para alcançar Miguelito. Apesar de sair em desvantagem, Fabrício Bruno conseguiu se recuperar na corrida e cercar o adversário, abrindo espaço para Bruno Guimarães efetuar o desarme.



No X (antigo Twitter), a cena rendeu comparações bem-humoradas. “Brasileiros tudo morrendo em campo. Fabrício Bruno enquanto isso: [vídeo de um homem correndo tranquilamente]”, publicou um usuário. Outro destacou a recuperação do defensor: “Ele saiu bem atrás, chegou na frente do cara e cercou pro Bruno Guimarães conseguir fazer o desarme fácil”.



Houve também elogios ao desempenho físico do zagueiro. “Cara é um monstro na corrida! Tem seus defeitos na saída de bola, mas é top 3 de zagueiro hoje no Brasil”, escreveu um internauta. “Fabrício Bruno. Briga DEMAIS para ir à Copa”, acrescentou outro.



Mas as críticas também apareceram. “Esse Fabrício Bruno é um zagueiro absolutamente comum. Inacreditável esse sujeito estar na Seleção”, opinou um torcedor. Outro ironizou: “Na altitude, no nível do mar e abaixo do mar, certas coisas não mudam. Richarlison e Fabrício Bruno são ruins em qualquer situação”.



A discussão continuou com avaliações mais técnicas: “Ele sempre aparece correndo desesperado, atrás de resolver alguma cagada. Ou seja, tem velocidade, mas isso nunca foi característica principal de um bom zagueiro”.



Apesar da repercussão, o Brasil encerrou as Eliminatórias com derrota e atuação apagada no ataque, ampliando a pressão sobre a Seleção às vésperas da Copa do Mundo.