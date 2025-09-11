Alesp convida Padilha para discutir atuação do Ministério em São Paulo

A Comissão de Saúde da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou, nesta quarta-feira (10), dois requerimentos voltados a ampliar o debate sobre o sistema público de saúde no Estado. Um deles convida o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expor as ações da pasta em São Paulo. O outro propõe uma audiência conjunta com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Alesp para discutir a intenção da Unicamp de transformar seu complexo de saúde em autarquia.

Segundo a presidente da Comissão, deputada Bruna Furlan (PSDB), autora do requerimento, a data da participação do ministro será definida posteriormente. É a segunda vez que o colegiado convida um titular da Saúde: em junho de 2023, a então ministra Nísia Trindade esteve na Alesp e apresentou um balanço das ações do Ministério em São Paulo. "Acho que essa aproximação é importante", afirmou Bruna Furlan. "Os deputados têm a oportunidade de tirar suas dúvidas, saber como avançar com os projetos nos municípios", completou.





Já para a audiência sobre adoção do modelo de autarquia para o complexo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), foram convidados os secretários estaduais Eleuses Paiva (Saúde) e Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação), o reitor Paulo Cesar Montagner, além de coordenadores e diretores da instituição.

Santa Casa de Jahu e Cross

Na mesma reunião, o deputado Marcelo Aguiar (Podemos) alertou para o risco de descontinuidade na gestão da Santa Casa de Jahu que enfrenta dificuldades financeiras e, segundo o parlamentar, atende cerca de 380 mil habitantes da região. Ele quer que a Comissão de Saúde interceda junto à Secretaria Estadual da Saúde para encontrar uma solução para a crise. "É algo emergencial", destacou Aguiar.





Já a deputada Edna Macedo (Republicanos) cobrou melhorias na Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Ela adiantou que pedirá ao secretário Eleuses Paiva ajustes na gestão do sistema. "Estamos cansados de reclamações", frisou.

Antes de a Comissão de Saúde perder o quórum necessário para deliberações, o deputado estadual Carlos Cezar (PL), que participava da reunião como substituto eventual, pediu mais tempo para analisar o relatório do colega Alex Madureira (PL) ao projeto de lei (PL 731/2021) que cria o Programa de Conscientização e Prevenção à Doença de Endometriose. A praposta é de autoria do deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania).

