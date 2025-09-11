Confira a data do draft da nova temporada da Kings League

A Kings League anunciou que o draft da próxima temporada será realizado em 22 de setembro, marcando o início oficial da montagem dos novos elencos sob um novo regulamento. Ao menos 100 jogadores, de dentro ou fora da liga, serão indicados para o draft, e as equipes farão suas escolhas a partir dessa lista.

Nesta temporada, todos os atletas do split anterior foram liberados de seus vínculos, o que permite que qualquer jogador seja contratado por outro time ou retorne ao seu antigo clube, desde que selecionado novamente. Além disso, o formato dos elencos muda: cada equipe terá 12 jogadores, sendo 6 escolhidos via draft e 6 contratados diretamente como wildcards, sem necessidade de participação no evento.

O novo modelo visa abrir espaço para surpresas na formação dos times e aumentar a competitividade dos jogos. Para acompanhar as novidades, os fãs podem acessar o site oficial da Kings League ou seguir a liga nas redes sociais, Instagram e X.

LEIA TAMBÉM:

Presidente da LaLiga ironiza Piqué e criação da Kings League: 'Não vejo nem pelo retrovisor'